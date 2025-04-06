Арагчи: мы твёрдо и решительно защищаем наши национальные интересы и суверенитет

Торжественная церемония по случаю Навруза 1404 года состоялась под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи при широком участии послов и глав дипломатических миссий, аккредитованных в Тегеране, а также их супруг.

Арагчи, ссылаясь на гуманитарные катастрофы, вызванные разжиганием конфликта и преступлениями сионистского режима в Газе, Ливане и Сирии, подчеркнул необходимость солидарности и сотрудничества между странами для прекращения боли и страданий угнетенного палестинского народа и остановки агрессивных действий израильского режима против Ливана и Сирии.

Министр иностранных дел Ирана, отметив ответственный и мудрый подход Исламской Республики Иран к международным событиям, заявил, что ответ Ирана на письмо президента США был дан в соответствии с его содержанием и тоном, при этом сохраняя возможность для дипломатии.

«Прямые переговоры со стороной, которая постоянно прибегает к угрозам и применению силы в нарушение Устава ООН и демонстрирует противоречивые позиции через своих различных представителей, лишены смысла. Однако мы остаемся приверженными дипломатии и готовы рассмотреть пути непрямых переговоров», - пояснил он.