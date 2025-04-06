Вооруженные силы Йемена вступили в столкновение с авианосцем США

Бригадный генерал Яхья Сари в своем заявлении объявил, что Вооруженные силы Йемена четвертую неделю подряд противостояли агрессии США против Йемена, нанося удары по американским боевым кораблям в Красном море.

«В течение последних нескольких часов ракетные подразделения и подразделения БПЛА Йемена во взаимодействии с ВМС страны вели бой с американскими боевыми кораблями, включая авианосец "Трумэн", в северной части Красного моря, нанеся по ним удары крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами», - отметил он.

«В ходе другой операции Вооруженные силы Йемена атаковали баллистической ракетой корабль снабжения и поддержки, сопровождавший авианосец "Трумэн"», - добавил Сари.

Бригадный генерал Сари заявил, что йеменский народ, лидеры и армия Йемена продолжат выполнение своих религиозных и нравственных обязанностей по поддержке палестинского народа, проводя операции поддержки и обороны, до тех пор, пока не прекратится агрессия в отношении Газы и не будет полностью снята ее жестокая блокада.