Разоблачение лжи Трампа об атаке на силы Ансар Аллах в Йемене

Президент США Дональд Трамп опубликовал видео в социальной сети Truth Social, заявив, что на нем запечатлена атака на группу сил йеменского движения «Ансар Аллах».

Он написал: «Эти хуситы (Ансар Аллах в Йемене) собрались для получения инструкций по атаке. О, больше никаких атак от этих хуситов не будет! Они больше никогда не потопят наши корабли!»

Видео вызвало реакцию йеменских СМИ и йеменцев, которые опровергли заявления Трампа.

В связи с этим СМИ сообщили, что видео, опубликованное Трампом, показывает нападение на собрание нескольких йеменских племен по случаю Ид аль-Фитр.

Ахмад Хасан Зейд, представитель йеменского движения «Ансар Аллах», также написал в сообщении в социальной сети X: «Мне жаль Трампа... Он даже хвастался бомбардировкой собрания йеменских племен по случаю Ид аль-Фитр и думает, что атака на этих людей остановит йеменские ракеты».

Обращаясь к Трампу и американцам, он добавил: «Ну, если вы действительно верите в то, что говорите, отправьте свои торговые суда в Красное море».