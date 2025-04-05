Американцы обеспокоены экономическими планами Трампа

54 процента американцев выступают против введения Трампом тарифов на импорт в страну. Три четверти американских избирателей, принявших участие в опросе, также заявили, что тарифы приведут к росту цен. В январском опросе 68 процентов избирателей придерживались того же мнения о влиянии тарифов на цены.

Число избирателей, негативно оценивающих контроль над инфляцией при администрации Трампа, на 15 процентов больше, чем тех, кто придерживается противоположного мнения. Негативные взгляды на его экономические планы также на 8 процентов превышают позитивные.

Результаты также показали, что 51 процент американцев не одобряют работу Трампа на посту президента. 46 процентов придерживаются противоположного мнения.