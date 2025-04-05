Сотрудники Microsoft протестуют против поддержки компанией сионистского режима

После сообщений об использовании Израилем моделей искусственного интеллекта Microsoft для повышения точности бомбардировок в Газе, протестующие сторонники Палестины сорвали празднование пятидесятой годовщины основания этой американской технологической компании.

Протест начался вчера, в пятницу, когда генеральный директор Microsoft по искусственному интеллекту Мустафа Сулейман представлял обновления и долгосрочные перспективы. В этот момент Ибтихал Абу Саад, сотрудница компании, выкрикнула, идя к сцене: «Мустафа, как тебе не стыдно». Сулейман прервал свою речь.

Сотрудница, выкрикивая, сказала: «Вы утверждаете, что заботитесь об использовании искусственного интеллекта, но продаете оружие на основе искусственного интеллекта израильской армии. Пятьдесят тысяч человек были убиты, и Microsoft способствует этому геноциду в нашем регионе».

Абу Саад добавила: «Руки Сулеймана и всей Microsoft в крови».

Ранее в этом году информационное агентство Associated Press сообщило, что модели искусственного интеллекта Microsoft и OpenAI использовались в рамках военной программы Израиля для выбора целей во время бомбардировок Газы и Ливана.