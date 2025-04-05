ХАМАС: Лидеры сионистского режима должны быть привлечены к ответственности

В заявлении движения ХАМАС говорится: «Преступления сионистского режима против палестинских детей не прекращаются с течением времени, и мы призываем к привлечению к ответственности лидеров этого режима».

Движение подчеркнуло: «С начала агрессии против сектора Газа 19 000 палестинских детей погибли. Кроме того, 39 000 детей в Газе потеряли отца или мать, или обоих».

В заявлении говорится: «Безнаказанность сионистского режима в тени международного молчания приводит к увеличению преступлений этого режима против детей в секторе Газа. Мы призываем правозащитные организации выполнить свои обязанности в разоблачении преступлений Израиля и предпринять серьезные шаги для защиты детей Газы».

Эта новость появилась после того, как Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) недавно заявило о гуманитарной ситуации в секторе Газа, что дети составляют 51 процент населения этого региона.