Михаил Ульянов: соглашение с Ираном возможно только через дипломатию

«Мы категорически против любых угроз применения силы со стороны США в отношении Ирана, не говоря уже об угрозах нанесения военных ударов по ядерным объектам. Мы осуждаем такую политику. Россия последовательно выступает за дипломатию как единственный способ решения вопросов вокруг ядерной программы Ирана», - отметил Ульянов.

В продолжение своих слов он отметил противоречивость политики Вашингтона.

«Мы наблюдаем парадокс. У нас был СВПД – многостороннее соглашение, которое эффективно работало с 2015 по 2018 гг. и было направлено на урегулирование всех вопросов вокруг ядерных амбиций Ирана политико-дипломатическими средствами. Затем в 2018 году, во время своего первого срока, президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из этого соглашения и ввел против Ирана так называемую кампанию "максимального давления"», - заявил высокопоставленный российский дипломат.

«Семь лет спустя мы видим, что эта политика оказалась полным фиаско. США не достигли ни одной из заявленных целей – напротив, эффект от нее оказался совершенно противоположным. Иран продолжает развивать свой ядерный потенциал, что вызывает обеспокоенность западных стран. В то время как СВПД был как раз направлен на то, чтобы раз и навсегда развеять эти опасения», - добавил он.

Ульянов отметил, что мирная ядерная программа Ирана находится под постоянным контролем МАГАТЭ, подчеркнув, что меры контроля в отношении Ирана более строгие, чем в любой другой стране, не обладающей ядерным оружием. «Было подтверждено многократно (в том числе совсем недавно американской разведкой), что нет никаких признаков того, что Иран пытается создать ядерное взрывное устройство или проводит какие-либо работы в этом направлении», - сказал он.

Постпред РФ Ульянов назвал безотлагательное возвращение к переговорному процессу без угроз и шантажа по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, крайне необходимым и подчеркнул, что это единственный результативный путь вперед.

«Необходимо срочно возобновить диалог и переговоры по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, в деловом ключе, без угроз и провокационного шантажа. Это единственный прагматичный и потенциально плодотворный путь вперед», - заключил он.