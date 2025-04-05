Иран поприветствовал трехстороннее пограничное соглашение между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном

Эсмаил Бакаи назвал это соглашение важным шагом со стороны этих стран на пути взаимного уважения территориальной целостности и национального суверенитета друг друга, укрепления взаимного доверия и укрепления мира и стабильности в Центральной Азии.

Представитель министерства иностранных дел, ссылаясь на принципиальную позицию Ирана в поддержке усилий и инициатив стран Центральноазиатского региона по мирному урегулированию пограничных споров и укреплению внутрирегиональной интеграции, выразил надежду, что трехстороннее соглашение Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана обеспечит прочный мир и стабильность в регионе и создаст основу для большего взаимопонимания и сотрудничества в различных областях, а также укрепит рост и экономическое развитие стран региона.