5 апр. 2025 г., 13:37
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран поприветствовал трехстороннее пограничное соглашение между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном

5 апр. 2025 г., 13:37
??????? ID: 85794652
Иран поприветствовал трехстороннее пограничное соглашение между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном

Тегеран, 5 апреля, ИРНА - Официальный представитель Министерства иностранных дел приветствовал подписание соглашения об определении точки соединения границ трех стран и «Худжандской декларации» о вечной дружбе между тремя соседними странами - Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Эсмаил Бакаи назвал это соглашение важным шагом со стороны этих стран на пути взаимного уважения территориальной целостности и национального суверенитета друг друга, укрепления взаимного доверия и укрепления мира и стабильности в Центральной Азии.

Представитель министерства иностранных дел, ссылаясь на принципиальную позицию Ирана в поддержке усилий и инициатив стран Центральноазиатского региона по мирному урегулированию пограничных споров и укреплению внутрирегиональной интеграции, выразил надежду, что трехстороннее соглашение Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана обеспечит прочный мир и стабильность в регионе и создаст основу для большего взаимопонимания и сотрудничества в различных областях, а также укрепит рост и экономическое развитие стран региона.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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