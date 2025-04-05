Йеменские силы атаковали Яффу и сбили вражеский дрон в Сааде

По данным телеканала «Аль-Масира», представитель вооружённых сил Йемена в заявлении сообщил, что ВВС йеменской армии провели успешную операцию с применением беспилотников против военного объекта израильских сил на оккупированной территории Яффы.

Он также сообщил о перехвате разведывательного беспилотника средствами ПВО Йемена в провинции Саада на севере страны с использованием ракеты класса «земля-воздух».

Представитель вооруженных сил Йемена подчеркнул, что они будут продолжать выполнение своего религиозного и морального долга по поддержке палестинского народа до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет полностью снята жестокая блокада этого региона.