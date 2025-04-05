5 апр. 2025 г., 12:14
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Йеменские силы атаковали Яффу и сбили вражеский дрон в Сааде

5 апр. 2025 г., 12:14
??????? ID: 85794514
Йеменские силы атаковали Яффу и сбили вражеский дрон в Сааде

Тегеран, 5 апреля, ИРНА – Представитель вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья Сари сообщил о ракетно-беспилотной атаке движения «Ансар Аллах» на Яффу и о сбитии вражеского беспилотника в провинции Саада на севере Йемена.

По данным телеканала «Аль-Масира», представитель вооружённых сил Йемена в заявлении сообщил, что ВВС йеменской армии провели успешную операцию с применением беспилотников против военного объекта израильских сил на оккупированной территории Яффы.

Он также сообщил о перехвате разведывательного беспилотника средствами ПВО Йемена в провинции Саада на севере страны с использованием ракеты класса «земля-воздух».

Представитель вооруженных сил Йемена подчеркнул, что они будут продолжать выполнение своего религиозного и морального долга по поддержке палестинского народа до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет полностью снята жестокая блокада этого региона.

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