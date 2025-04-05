ХАМАС держит половину живых заложников в зоне боевых действий

«Половина живых заложников находится в районах, из которых израильские военные недавно потребовали эвакуироваться. Мы приняли решение не переводить их в безопасные места, а оставить там, где они сейчас, под усиленной охраной, - однако их жизни все еще угрожает крайняя опасность», - написал он в своем Telegram-канале.

Абу Убейда обратился к израильским властям с требованием немедленно начать переговоры об освобождении или эвакуации заложников, которые находятся в зоне боестолкновений.

«Если враг действительно беспокоится о жизни своих пленных, он должен немедленно вступить в переговоры, чтобы обеспечить их эвакуацию или освобождение. Мы предупредили и более не несем ответственности», - предупредил он.

Представитель группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" подчеркнул, что правительство Нетаньяху несет полную ответственность за жизни этих пленных. «Если бы правительство Нетаньяху действительно придавало значение израильским пленным, то оно придерживалось бы соглашения, которое подписало в январе, и, возможно, сегодня большинство из них находились бы в своих домах», - отметил он.