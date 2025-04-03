Иран осудил нападение сионистского режима на гражданскую и оборонную инфраструктуру Сирии

Представитель министерства иностранных дел Эсмаил Багаи решительно осудил военную воздушную и наземную агрессию сионистского режима против Сирии и разрушение гражданских, научно-исследовательских объектов, а также ряда объектов оборонной инфраструктуры этой страны в провинциях Дамаск, Хама, Хомс и Дераа.

Представитель министерства иностранных дел, сославшись на неоднократные нарушения сионистского режима и нацеливание на самые ценные оборонные активы и военную и гражданскую инфраструктуру Сирии, а также оккупацию стратегических частей этой страны сионистским режимом с момента падения предыдущего правительства, подчеркнул ответственность всех сторон, причастных к созданию условий для злоупотреблений и агрессии Израиля, и напомнил, что Исламская Республика Иран за несколько месяцев до этого в консультациях со странами региона предупреждала о злоупотреблении сионистским режимом ситуацией в Сирии и расширении оккупации и подстрекательства к войне против этой страны и других стран региона.

Багаи подчеркнул: "Исламская Республика Иран, как и раньше, подчеркивает необходимость сохранения и защиты территориальной целостности, чести и национального суверенитета Сирии как народа с глубокими корнями и стремящегося к чести в важном регионе Западной Азии, и призывает международное сообщество, особенно страны региона и Организацию исламского сотрудничества, принять немедленные и эффективные меры для прекращения агрессии израильского режима, прекращения безнаказанности этого режима и привлечения его к ответственности за вопиющие нарушения закона, постоянные нападения на страны региона и продолжение геноцида в оккупированной Палестине".