3 апр. 2025 г., 13:16
Новости ID: 85793234
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Вооруженные силы Йемена заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9

3 апр. 2025 г., 13:16
Новости ID: 85793234
Вооруженные силы Йемена заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9

Тегеран, 3 апреля, ИРНА - В заявлении йеменские вооруженные силы сообщили, что американский беспилотник MQ-9 был сбит во время выполнения враждебной миссии в воздушном пространстве провинции Аль-Худейда.

Это второй беспилотник, сбитый за последние 72 часа, и семнадцатый беспилотник, сбитый нашими средствами ПВО в ходе битвы "Обещанная победа и священный джихад".

Вооруженные силы Йемена также подчеркнули, что будут продолжать противостоять попыткам врага подорвать наш суверенитет над нашей страной, а также продолжат операции по поддержке Газы вместе с великим народом Йемена, и эти операции никогда не прекратятся, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет снята ее блокада.

3 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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