Вооруженные силы Йемена заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9

Это второй беспилотник, сбитый за последние 72 часа, и семнадцатый беспилотник, сбитый нашими средствами ПВО в ходе битвы "Обещанная победа и священный джихад".

Вооруженные силы Йемена также подчеркнули, что будут продолжать противостоять попыткам врага подорвать наш суверенитет над нашей страной, а также продолжат операции по поддержке Газы вместе с великим народом Йемена, и эти операции никогда не прекратятся, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет снята ее блокада.