1 апр. 2025 г., 19:07
Новости ID: 85792356
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Судани: Мы поддерживаем Иран против необоснованных амбиций

1 апр. 2025 г., 19:07
Новости ID: 85792356
Судани: Мы поддерживаем Иран против необоснованных амбиций

Тегеран, 1 апреля, ИРНА - В телефонном разговоре с Пезешкияном премьер-министр Ирака, поздравляя с Ид аль-Фитром, сказал: «Укрепление братства и дружественных отношений между Ираном и Ираком является необходимым условием для присутствия в чувствительном регионе, и мы должны еще больше укрепить нашу позицию против недоброжелателей двух народов посредством единства и укрепления отношений».

Судани при этом сказал: «Правительство и народ Ирака всегда заявляли о своей солидарности и сочувствии Ирану; мы поддерживаем Иран против необоснованных амбиций и уверены, что Иран, уповая на Бога и полагаясь на меры руководства Исламской революции и вашего президента, благополучно пройдет через трудный этап».

Пезешкиян также сказал в этом разговоре: «Иран полон решимости реализовать все свои соглашения с Ираком, чтобы нейтрализовать заговоры врагов с целью посеять рознь между странами региона путем укрепления отношений между двумя странами и другими исламскими и соседними странами».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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