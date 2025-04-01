Судани: Мы поддерживаем Иран против необоснованных амбиций

Судани при этом сказал: «Правительство и народ Ирака всегда заявляли о своей солидарности и сочувствии Ирану; мы поддерживаем Иран против необоснованных амбиций и уверены, что Иран, уповая на Бога и полагаясь на меры руководства Исламской революции и вашего президента, благополучно пройдет через трудный этап».

Пезешкиян также сказал в этом разговоре: «Иран полон решимости реализовать все свои соглашения с Ираком, чтобы нейтрализовать заговоры врагов с целью посеять рознь между странами региона путем укрепления отношений между двумя странами и другими исламскими и соседними странами».