Президент Ирана посетил ИРНА

Масъуд Пезешкиян посетил различные отделы ИРНА сегодня утром, в субботу, по случаю 90-летия информационного агентства ИРНА и был проинформирован о процессе передачи новостей из «Информационного агентства Исламской Республики».

Президент также встретился и побеседовал с генеральным директором Хосейном Джабери Ансари, менеджерами, редакторами и журналистами, операторами и другими сотрудниками Информационного агентства Исламской Республики, а затем, присутствуя в редакции ИРНА, провел сердечную беседу с журналистами.

Стоит отметить, что одновременно с визитом президента в Информационное агентство Исламской Республики были представлены марка, посвященная 90-летию, и книга устной истории ИРНА.

В 1313 году по солнечному календарю в Министерстве иностранных дел было создано управление под названием Агентство «Парс» для сбора новостей страны и предоставления их общественности и прессе, и в дополнение к этому два издания, утреннее и вечернее, на персидском и французском языках, публиковались и рассылались официальным лицам и иностранным новостным агентствам и газетам, и были заключены соглашения о новостях с информационными агентствами Франции, Рейтер, Ассошиэйтед Пресс, Юнайтед Пресс и Анатолийским агентством.

Агентство «Парс» с 1332 года по солнечному календарю переводило и публиковало новости из информационных агентств, радио, телевидения и прессы на разных языках, пока после победы Исламской революции в 1360 году по солнечному календарю название этого информационного агентства не было изменено на Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА), чтобы начать новый период.