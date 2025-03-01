1 мар. 2025 г., 13:20
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Высокопоставленный член ХАМАС: переговоры о втором этапе прекращения огня еще не начались

1 мар. 2025 г., 13:20
??????? ID: 85765683
Высокопоставленный член ХАМАС: переговоры о втором этапе прекращения огня еще не начались

Тегеран, 1 марта, ИРНА - Тахер аль-Нуну, советник по СМИ главы политбюро ХАМАС, заявил, что переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня до сих пор не начались.

В интервью телеканалу «Аль-Араби» Аль-Нуну подчеркнул, что приостановка оккупационным режимом второго этапа соглашения о прекращении огня и обмене пленными в Газе исключает возможность продления первого этапа.

Советник по СМИ главы политбюро ХАМАС заявил: «Мы привержены соглашению о прекращении огня, и теперь ответственность лежит на посредниках, которые должны заставить оккупационный режим выполнить свои обязательства».

Сегодня в суббота последний день первого этапа соглашения о прекращении огня и обмене пленными.

Переговоры по второму этапу соглашения должны были начаться несколько дней назад, но сионистский оккупационный режим продолжает медлить и саботировать.

В то время как ХАМАС, в соответствии с положениями соглашения, настаивает на необходимости перехода ко второму этапу соглашения, оккупационный режим стремится уклониться и продлить первый этап, чтобы освободить своих пленных и не отступать из сектора Газа.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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