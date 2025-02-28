ФСБ предотвратила теракт разведки Украины против крымского митрополита Тихона

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), - сообщили в ФСБ. - В результате проведенных мероприятий в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин РФ, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины посредством мессенджера Telegram". В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы.

В ФСБ сообщили, что у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными установочными данными.

Мужчины признались, что были завербованы военной разведкой Украины и должны были совершить теракт в Москве. "Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита Тихона", - отметили в ЦОС. В декабре 2024 года через тайник им передали самодельное взрывное устройство. "Преступную акцию они планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. После совершения преступления планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами", - сообщили в ФСБ.