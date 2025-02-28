Участники форума «ИнтерYes! 5.0» представили идеи по развитию молодежной повестки БРИКС

Участники форума сосредоточились на вопросах, касающихся дипломатии второго трека - горизонтальных связей между молодежными сообществами стран БРИКС. В ходе трех тематических сессий спикеры и эксперты делились успешными примерами реализации общественной дипломатии и представляли свои идеи по развитию молодежной повестки БРИКС. Модератором выступила заместитель руководителя Проектного офиса международного молодежного сотрудничества «Россия - БРИКС» Диана Ковела.

Одним из нововведений форума стало привлечение подростков 14-18 лет, которые активно включились в обсуждение перспектив сотрудничества молодежи. Как отметили организаторы, особенный интерес вызвала сессия о вовлечении детей в повестку БРИКС+.

Важность подобных инициатив подчеркнул заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД России Михаил Мальков. Он заявил, что платформы, подобные БРИКС, дают молодежи возможность совместно решать глобальные проблемы, а также вдохновляют на творчество и открытость. Аналогичное мнение высказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских, добавив, что необходимость работы с детьми нашла отражение в итоговой декларации Молодежного саммита БРИКС, который прошел в Ульяновске в 2024 году.

«В год своего председательства Бразилия продолжит активно привлекать молодых лидеров к решению важных вопросов мировой повестки», - отметил на встрече директор по трансверсальной государственной молодежной политике Национального молодежного секретариата Бразилии Нильсон Флорентино Жуниор.

Организаторы форума - Проектный офис международного молодежного сотрудничества «Россия - БРИКС» и Федеральное агентство по делам молодежи.