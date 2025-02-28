28 февр. 2025 г., 11:10
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Новости ID: 85764740
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Южная Африка, Малайзия и Колумбия запретили заход в порты судам с оружием для Израиля

28 февр. 2025 г., 11:10
Новости ID: 85764740
Южная Африка, Малайзия и Колумбия запретили заход в порты судам с оружием для Израиля

Тегеран, 28 февраля. ИРНА – Лидеры Южной Африки, Малайзии и Колумбии заявили, что не допустят захода в свои порты судов, перевозящих оружие для Израиля.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и президент Колумбии Густаво Петро опубликовали совместную статью в журнале Foreign Policy, в которой призвали положить конец безнаказанности Израиля за нарушение международных законов.

 «Выбор очевиден: либо мы совместно добиваемся соблюдения международного права, либо рискуем его крахом», — говорится в публикации. Лидеры трёх стран подчеркнули, что будут препятствовать поставкам военной техники Израилю, если это может привести к дальнейшим нарушениям гуманитарного права.

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