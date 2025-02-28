Южная Африка, Малайзия и Колумбия запретили заход в порты судам с оружием для Израиля

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и президент Колумбии Густаво Петро опубликовали совместную статью в журнале Foreign Policy, в которой призвали положить конец безнаказанности Израиля за нарушение международных законов.

«Выбор очевиден: либо мы совместно добиваемся соблюдения международного права, либо рискуем его крахом», — говорится в публикации. Лидеры трёх стран подчеркнули, что будут препятствовать поставкам военной техники Израилю, если это может привести к дальнейшим нарушениям гуманитарного права.