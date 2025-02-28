Израильская армия признала стратегические просчёты перед атакой 7 октября

Расследование показало, что попытки ХАМАС наладить диалог с Израилем были частью масштабной операции по введению в заблуждение. Кроме того, армия Израиля считала основной угрозой Иран и «Хезболлу», в то время как сектор Газа рассматривался как второстепенная опасность.

Командование ЦАХАЛа исходило из того, что в случае войны она развернётся сразу на нескольких фронтах. Однако оказалось, что противники Израиля были лучше подготовлены к такому сценарию. Атака 7 октября полностью разрушила представления Израиля о контролируемости конфликта с ХАМАС.

Издание также утверждает, что расследование выявило существование коалиции под руководством Ирана, которая якобы разрабатывала план уничтожения Израиля. В заключении The Times of Israel отмечает, что стратегические решения израильской армии и разведки накануне 7 октября основывались на многолетних ошибочных оценках угрозы со стороны ХАМАС.