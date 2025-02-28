28 февр. 2025 г., 10:05
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Укрепление оборонительных способностей Ирана -ответственный и необходимый шаг

28 февр. 2025 г., 10:05
??????? ID: 85764701
Укрепление оборонительных способностей Ирана -ответственный и необходимый шаг

Тегеран, 28 февраля. ИРНА – Официальный представтиель ­­­­ Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что укрепление оборонительных возможностей страны является не только необходимым, но и ответственным шагом в условиях текущей региональной напряженности.

в своем сообщении в социальной сети X Багаи отметил, что министр иностранных дел и другие высокопоставленные чиновники Израиля постоянно угрожают Ирану военными действиями. "Запад одновременно осуждает Иран за его оборонительные способности. Это поведение является нелогичным и позорным", заявил он.

"В условиях, когда мы сталкиваемся с оккупационным образованием, привыкшим к агрессии и противоправным действиям, укрепление наших оборонительных возможностей является абсолютно необходимым и ответственным шагом", отметил представитель Министерства иностранных дел:

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