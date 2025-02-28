Укрепление оборонительных способностей Ирана -ответственный и необходимый шаг

в своем сообщении в социальной сети X Багаи отметил, что министр иностранных дел и другие высокопоставленные чиновники Израиля постоянно угрожают Ирану военными действиями. "Запад одновременно осуждает Иран за его оборонительные способности. Это поведение является нелогичным и позорным", заявил он.

"В условиях, когда мы сталкиваемся с оккупационным образованием, привыкшим к агрессии и противоправным действиям, укрепление наших оборонительных возможностей является абсолютно необходимым и ответственным шагом", отметил представитель Министерства иностранных дел: