Пезешкиян в адрес президента Сербии: Иран готов к активному участию в Экспо-2027

Саттар Хашеми на встрече с президентом Сербии Александаром Вучичем передал ему послание президента Масъуда Пезешкияна, содержащее готовность Ирана к сотрудничеству и участию в глобальном мероприятии Экспо-2027 в Белграде.

Пезешкиян в послании президенту Сербии: «Иран готов к активному участию в Экспо-2027.»

В части послания президента Исламской Республики Иран своему сербскому коллеге говорится: «Я с удовольствием получил Ваше приглашение к участию Ирана в Экспо-2027 в Белграде. Исламская Республика Иран ранее, будучи уверенной в пригодности Сербии для проведения этого мероприятия, поддержала кандидатуру Белграда на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок и в настоящее время подтверждает свою готовность к сотрудничеству с Сербией и активному участию в этом международном мероприятии».

Президент Ирана подчеркнул в своем послании, что проведение Сербией Экспо-2027 укрепит региональную солидарность и продвинет Западные Балканы вперед.