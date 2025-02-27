Командующий ВМС КСИР: Нам удалось построить суда с трехзначной скоростью

Генерал Алиреза Тангсири, командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции, в четверг на церемонии присоединения океанского корабля «Шахид Дельвари» и 9 скоростных ракетных катеров к военно-морским силам КСИР, добавил: «Эти суда были разработаны молодыми людьми моложе 35 лет в организации исследований. Дальность действия сверхскоростного малозаметного судна «Хайдар 110» составляет 350 морских миль».

Он заявил: «Это судно с корпусом из волокна и углерода имеет длину 14 метров, ширину 4,3 метра и высоту 2,8 метра и оснащено двумя крылатыми ракетами средней дальности».

Тангсири добавил: «Судно «Тарек 3» длиной 13 метров и скоростью 90 узлов, с двумя корпусами и углеродным волокном, было разработано в военно-морских силах КСИР и реализовано в наукоемкой компании».

Командующий военно-морскими силами КСИР сказал: «Дальность действия этого судна составляет 500 морских миль, что примерно соответствует расстоянию от Бендер-Аббаса до Бушера, и на нем установлены две ракеты средней дальности».

Сардар Тангсири добавил: «Судно «Зульфикар» со скоростью 70 узлов, дальностью действия 500 морских миль и корпусом из углеродного волокна имеет две ракеты длиной 16 и шириной 4 метра».

Командующий военно-морскими силами КСИР сказал: «Ракетный катер «Тарек 180» с двумя ракетами, скоростью 50 узлов и дальностью 500 миль, имеет корпус из стекловолокна».

Он добавил: «Судно ПВО «Тарек», оснащенное ракетами «Косар 22», также построено военно-морскими силами КСИР с корпусом из стекловолокна, имеет длину 12 метров, ширину 2,6 метра, скорость 50 узлов и дальность 556 километров».

Командующий военно-морскими силами КСИР, говоря о строительстве судов морской милиции под названием «Явер», сказал: «Пожарное судно с характеристиками сопла, не требующего людей или с людьми, способно распылять 2000 литров воды в минуту и имеет скорость 50 узлов, и построено для использования в военно-морских силах КСИР и гражданских целях».

Сардар Тангсири добавил: «Морская скорая помощь, построенная наукоемкой компанией, имеет длину 13,5 метров, ширину 3,3 метра и скорость 50 узлов, является частью скорой помощи класса С с дальностью действия 300 миль».