Салами: Защита в любой точке моря без ограничений — право Ирана

Генерал Хосейн Салами в четверг на церемонии присоединения океанского корабля «Шахид Делавари» и девяти скоростных ракетных катеров к военно-морским силам Корпуса заявил: «Это шестнадцатое присоединение судов к военно-морским силам Корпуса стражей исламской революции, что свидетельствует об обновлении темпов производства оборонной мощи в Иране, благодаря объединению талантов, связыванию возможностей и высоким стремлениям молодых ученых, выдающихся инженеров и квалифицированных рабочих, которые постоянно занимаются проектированием и инновациями; это происходит в ситуации, когда наша страна сталкивается с реальными санкциями в глобальном масштабе, политическим давлением и агрессией со стороны империализма».

Он заявил: «Мы, понимая пространство угроз, научились тому, как должны защищать независимость, свободу и территориальную целостность, национальные интересы и достижения режима».

Командующий Корпусом стражей исламской революции заявил: «На этом пути мы столкнулись с тяжелыми испытаниями, боролись с врагами на сложных перекрестках и усвоили единственный путь к безопасности, спокойствию, прогрессу и выживанию».

Генерал Салами добавил: «В современном мире, полном угроз, где враги не дают пощады, если считают страну слабой, мы должны действовать на основе силы, чтобы наш разум приняли в мире, и другого пути нет».

Командующий Корпусом заявил: «Мы связаны с морями и пользуемся геостратегической экспансией в свободных океанах, и передвижение в свободных морях — наше естественное и законное право; право на защиту в любой точке моря, без каких-либо ограничений в свободных водах, принадлежит нам».

Салами, указав на движение наших интересов в море, сказал: «Каждый день наши корабли путешествуют во все уголки мира, и эти корабли подобны нашей территории, и мы должны быть способны защищать свои интересы повсюду».

Он, ссылаясь на особые характеристики морского боя, добавил: «Точность, скорость глубины плавания и дальность действия оружия оказывают определяющее влияние на результаты боя; выбор места боя в море остается за тем, кто может быстро расширяться на любой глубине».