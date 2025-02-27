Арагчи: Иран и Малайзия единодушны в отвержении плана по принудительному переселению палестинцев

Глава МИД Ирана в среду вечером, 26 февраля, опубликовал на своей странице в Instagram отчёт о встрече с министром иностранных дел Малайзии Дато Сери Утамой Хаджи Мохамадом бин Хаджи Хасаном.

«Сегодня я принимал господина Дато Сери Утаму Хаджи Мохамада бин Хаджи Хасана, министра иностранных дел Малайзии, и его сопровождающую делегацию. Отношения между двумя странами, имеющие 60-летнюю историю, всегда строились на основе взаимного уважения и общих интересов, и у нас есть общая воля для дальнейшего укрепления этих отношений», - написал он в своём сообщении.

«Исламская Республика Иран и Малайзия как две крупные страны исламского мира придерживаются общих позиций в поддержке Палестины и отвержении любых планов по принудительному переселению палестинцев», - добавил министр.