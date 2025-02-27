Поддержка Израиля среди населения США упала до самого низкого уровня с 2000 года и составила 54 процента.

Новый опрос института Гэллапа, который ежегодно изучает отношение американцев к различным странам мира, сообщает о серьезном снижении поддержки Израиля со стороны населения США.

Эта негативная тенденция в основном объясняется растущей критикой Израиля со стороны демократов и независимых после войны в секторе Газа, когда впервые большинство избирателей от одной партии, а именно 60 процентов, заняли негативную позицию по отношению к Израилю.

Опрос Гэллапа в США показывает: после войны в Газе только треть демократов позитивно относятся к Израилю, в то время как этот показатель для американских республиканцев оценивается в 83 процента.

Согласно опубликованному отчету, результаты опроса Гэллапа свидетельствуют о 50-процентном разрыве между демократами и республиканцами в поддержке Израиля, что говорит о нежелании сторонников Демократической партии поддерживать позиции сионистского режима.