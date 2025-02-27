В Газу прибыли 12 автобусов с освобождёнными палестинскими заключёнными

Новостные источники сегодня утром сообщили о прибытии 12 автобусов с освобождёнными палестинскими пленниками в сектор Газа. Освобождённые пленники, многие из которых находились в тяжёлом состоянии, были перевезены в Европейский госпиталь Газы в городе Хан-Юнис.

«Наш народ встречает 600 своих героических узников, с освобождением которых медлили [израильские] оккупанты. Мы синхронизировали процесс передачи тел вражеских заложников с освобождением наших героических заключенных, чтобы не дать оккупантам уклониться от выполнения соглашения [о прекращении огня в секторе Газа]», - отмечается в заявлении.

ХАМАС призвал некоторые страны мира прекратить свою политику двойных стандартов в отношении вопроса заключённых. «Некоторые страны мира должны положить конец своей политике двойных стандартов в отношении вопроса заключённых – политике, которая учитывает только сионистских пленников и игнорирует наших заключённых, а также страдания и пытки, которые они переносят», - говорится в тексте.