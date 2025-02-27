27 февр. 2025 г., 18:11
Новости ID: 85764058
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

Багаи: необходимы срочные меры, чтобы остановить нарушение закона сионистским режимом в Сирии

27 февр. 2025 г., 18:11
Новости ID: 85764058
Багаи: необходимы срочные меры, чтобы остановить нарушение закона сионистским режимом в Сирии

Тегеран, 27 февраля, ИРНА – Официальный представитель министерства иностранных дел, осудив новые воздушные и наземные атаки сионистского режима на районы на юге Сирии и в пригороде Дамаска, призвал к решительной реакции международного сообщества и исламских стран, чтобы осудить эти агрессии и принять срочные меры, чтобы остановить нарушение закона сионистским режимом.

Представитель министерства иностранных дел Эсмаил Багаи решительно осудил новые воздушные и наземные атаки сионистского режима на районы на юге Сирии и в пригороде Дамаска и, предупредив о продолжении экспансионистских и агрессивных действий сионистского режима на сирийской земле, призвал к решительной реакции международного сообщества и исламских стран, чтобы осудить эти агрессии и принять срочные меры, чтобы остановить нарушение закона сионистским режимом.

Ссылаясь на неоднократные нарушения соглашения 1974 года сионистским режимом, Бакаи назвал эти агрессии явным нарушением принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права и, подчеркнув, что оккупация частей сирийской территории и неоднократные нарушения суверенитета и территориальной целостности этой страны равносильны совершению преступления агрессии, призвал Совет Безопасности Организации Объединенных Наций к немедленным действиям, чтобы остановить агрессию и нарушение международного мира и безопасности сионистским режимом.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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