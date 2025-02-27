Пезешкиан: преступления сионистского режима – результат равнодушия мусульман друг к другу

Иранский президент на этой встрече назвал сближение и укрепление отношений между исламскими странами, включая Иран и Малайзию, необходимыми в современных мировых условиях.

«То, что мы делаем акцент на развитии связей и усилении сближения и сотрудничества между исламскими странами, имеет религиозную и идеологическую основу. Если сегодня сионистский режим осмеливается совершать преступления и акты агрессии в регионе, то это происходит из-за того, что мусульмане безразличны друг к другу» - сказал Пезешкиан.

Президент назвал усиление взаимодействия и координации между должностными лицами и политиками исламского мира крайне важным и эффективным для устранения разногласий, недоразумений, бедности и лишений в исламских обществах. Он добавил, что Исламская Республика Иран готова и настаивает на расширении связей с исламскими странами, включая Малайзию, во всех областях.

Министр иностранных дел Малайзии отметил, что отношения Ирана и Малайзии основаны на взаимопонимании и дружественных связях. Он также выразил заинтересованность своей страны в развитии отношений и использовании возможностей и опыта Ирана, особенно в сферах науки и технологий, университетского сотрудничества, пищевой промышленности и сельского хозяйства.