Значение ИРНА как официального информационного агентства Ирана По словам Васильца, вещание ИРНА на русском языке крайне необходимо, поскольку западные медиа, включая американские, британские и европейские агентства, десятилетиями пытаются дискредитировать Иран.

В условиях информационного вакуума на русскоязычном пространстве важно доносить объективную позицию Исламской Республики и разоблачать ложь западных СМИ.

Деятельность ИРНА в последние годы в русскоязычном сегменте

Политик подчеркнул, что ИРНА является важным источником проверенной информации о событиях в Иране для русскоязычной аудитории, включая журналистов и лидеров общественного мнения.

«Очень важно, чтобы русскоязычные аналитики и журналисты могли ссылаться на официальную позицию иранских властей, чтобы развеять дезинформацию, распространяемую западными странами», – отметил он.

Противодействие западной пропаганде

По мнению Васильца, ключевым методом борьбы с западными СМИ является активное распространение правдивой информации о событиях в Иране и мире. Важную роль могут сыграть публичные дискуссии, круглые столы с привлечением международных экспертов и создание альтернативных информационных платформ, независимых от американских социальных сетей и видеохостингов.

Как ИРНА может стать популярнее

Глава украинской политической партии "Держава" считает, что запуск видеоформата вещания с созданием студии в России, регулярные эфиры с приглашением известных русскоязычных экспертов и аналитиков, организация поездок русскоязычных лидеров мнений в Иран для ознакомления с культурой и экономикой страны, развитие туристического и делового сотрудничества между Россией и Ираном, чтобы Иранвоспринимался не только как важный партнер, но и как привлекательное направление для туризма и бизнеса могут играть ключевую роль в разитии агентства

В заключение Василец отметил, что укрепление российско-иранского информационного взаимодействия поможет не только разоблачать антииранскую пропаганду, но и содействовать развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах.