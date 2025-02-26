Израильские силы блокируют поставки медикаментов и топлива в Газу

По его словам, израильские власти систематически нарушают международные соглашения, запрещая ввоз гуманитарной помощи и жизненно необходимых товаров, включая продовольствие, медикаменты и топливо. Эти действия усугубляют гуманитарный кризис в регионе, подвергая население тяжелым испытаниям.

Ас-Савабита подчеркнул, что ситуация в Газе достигла катастрофического уровня: сотни тысяч беженцев вынуждены жить в палаточных лагерях при низких температурах и проливных дождях, что делает их положение еще более критическим. Кроме того, нехватка медикаментов и ограниченный доступ к медицинским услугам создают серьезные угрозы здоровью жителей региона.

«С ухудшением погодных условий население Газы столкнулось с нарастающей угрозой заболеваний и ухудшением санитарных условий. Отсутствие лекарств и нехватка медицинской помощи ставят под угрозу жизни тысяч людей», – добавил он.

Ранее сообщалось, что израильские власти блокируют поставки ключевых медицинских средств, включая анестетики, кислородные баллоны, аппараты искусственной вентиляции легких и системы водоочистки.

Это еще больше усугубляет гуманитарную катастрофу в регионе. Международные организации, включая ООН, неоднократно призывали к беспрепятственному предоставлению гуманитарной помощи Газе, однако блокада продолжается.

В связи с этим Исмаил ас-Савабита вновь обратился к мировому сообществу с призывом предпринять конкретные шаги для прекращения блокады и защиты прав палестинского народа.