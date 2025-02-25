Задержаны 6 членов террористической группировки и уничтожен один террорист в Чабахаре

Алиреза Нура во вторник в интервью ИРНА заявил: "Совет безопасности Чабахара серьезно относится к безопасности людей и не позволит ни одной террористической группе создать небезопасную ситуацию в этом городе".

Нура добавил: "Эта террористическая группировка намеревалась провести операции в конце года и усилить нестабильность, но благодаря мощи сил безопасности и правоохранительных органов их действия были нейтрализованы".

Пресс-служба штаба "Кодс" сухопутных войск также объявила в заявлении: "В продолжение оперативных учений "Шахиды безопасности" в совместной операции штаба "Кодс" Корпуса стражей исламской революции и министерства информации в Чабахаре 6 членов оперативной группы террористической группировки "Джейш аль-Зульм" были задержаны, а один человек был убит".