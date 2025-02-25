25 февр. 2025 г., 19:55
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Задержаны 6 членов террористической группировки и уничтожен один террорист в Чабахаре

25 февр. 2025 г., 19:55
??????? ID: 85762346
Задержаны 6 членов террористической группировки и уничтожен один террорист в Чабахаре

Тегеран, 25 февраля, ИРНА - Глава заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан и специального губернатора города Чабахар, упомянув о задержании 6 членов террористической группировки и уничтожении одного человека, сказал, что тяжелая операция сил безопасности против террористической группировки в Чабахаре проводится после выявления и определения их местонахождения и по согласованию с членами Совета безопасности, и зачистка этого района продолжается.

Алиреза Нура во вторник в интервью ИРНА заявил: "Совет безопасности Чабахара серьезно относится к безопасности людей и не позволит ни одной террористической группе создать небезопасную ситуацию в этом городе".

Нура добавил: "Эта террористическая группировка намеревалась провести операции в конце года и усилить нестабильность, но благодаря мощи сил безопасности и правоохранительных органов их действия были нейтрализованы".

Пресс-служба штаба "Кодс" сухопутных войск также объявила в заявлении: "В продолжение оперативных учений "Шахиды безопасности" в совместной операции штаба "Кодс" Корпуса стражей исламской революции и министерства информации в Чабахаре 6 членов оперативной группы террористической группировки "Джейш аль-Зульм" были задержаны, а один человек был убит".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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