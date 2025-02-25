Аракчи: Мы не будем вести переговоры под давлением, угрозами и санкциями

Аббас Аракчи, министр иностранных дел, на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, приветствуя министра иностранных дел России и сопровождающую его делегацию, сказал: «Консультации с российским коллегой продолжаются постоянно по всем вопросам и охватывают широкий спектр сотрудничества и вопросов».

Он продолжил: «У нас продолжаются консультации по вопросам Кавказа, Азии и Евразии, у нас были подробные и конструктивные переговоры, и все различные вопросы были рассмотрены. Экономическое сотрудничество между Ираном и Россией быстро продвигается, и в апреле состоится совместная экономическая комиссия. Продолжается сотрудничество в области энергетики, железных дорог и сельского хозяйства».

Аракчи сказал: «по вопросам Палестины, Ливана и Сирии состоялись подробные обсуждения, и вполне естественно, что преступления сионистского режима всегда осуждались Ираном, и был обсужден новый план принудительного переселения народа Газы, и была подчеркнута единая позиция стран региона против этого неприемлемого плана. Организация исламского сотрудничества также проведет заседание в ближайшее время по предложению Ирана».

О Сирии он сказал: «У нас с Россией близкие позиции, и Иран желает стабильности, спокойствия, территориальной целостности и прогресса Сирии на основе воли народа, и мы поддерживаем мир и стабильность в этой стране».

Аракчи, говоря о позиции Исламской Республики Иран по ядерным переговорам и отношениям с западными странами, сказал: «В вопросе ядерной программы мы будем двигаться в сотрудничестве и координации с нашими друзьями в России и Китае и будем согласовывать наши позиции. Что касается ядерных переговоров, позиция Ирана совершенно ясна. Мы не будем вести переговоры под давлением, под угрозами и под санкциями».

Он продолжил: «Поэтому не будет никакой возможности для прямых переговоров между нами и США по ядерному вопросу, пока максимальное давление будет оказываться в такой форме».