25 февр. 2025 г., 15:49
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Прошла совместная ракетная операция ВМС армии и ВКС КСИР

25 февр. 2025 г., 15:49
??????? ID: 85762139
Прошла совместная ракетная операция ВМС армии и ВКС КСИР

Тегеран, 25 февраля, ИРНА – Первая совместная ракетная операция ВМС армии и ВКС КСИР в рамках учений "Зульфикар" Армии Исламской Республики Иран была проведена с уничтожением единой морской цели.

В совместной операции ВМС армии и ВКС КСИР под командованием штаба "Зульфикар" армии, выпустив морские крылатые и баллистические ракеты, успешно уничтожили единую имитированную цель в северной части Индийского океана, которая была полностью потоплена.

Бригадный генерал Алиреза Шейх, представитель совместных учений "Зульфикар-1403" Армии Исламской Республики Иран, заявил в этой связи: "Сегодня утром ракетный корабль ВМС армии выпустил крылатую ракету для уничтожения морской цели в северной части Индийского океана".

Он добавил: "Одновременно, в ходе совместной операции под командованием штаба "Зульфикар" армии, баллистическая ракета ВКС Корпуса стражей исламской революции поразила ту же цель, в результате чего цель была потоплена".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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