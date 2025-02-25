Прошла совместная ракетная операция ВМС армии и ВКС КСИР

В совместной операции ВМС армии и ВКС КСИР под командованием штаба "Зульфикар" армии, выпустив морские крылатые и баллистические ракеты, успешно уничтожили единую имитированную цель в северной части Индийского океана, которая была полностью потоплена.

Бригадный генерал Алиреза Шейх, представитель совместных учений "Зульфикар-1403" Армии Исламской Республики Иран, заявил в этой связи: "Сегодня утром ракетный корабль ВМС армии выпустил крылатую ракету для уничтожения морской цели в северной части Индийского океана".

Он добавил: "Одновременно, в ходе совместной операции под командованием штаба "Зульфикар" армии, баллистическая ракета ВКС Корпуса стражей исламской революции поразила ту же цель, в результате чего цель была потоплена".