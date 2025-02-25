25 февр. 2025 г., 14:18
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Повестка дня визита Лаврова в Тегеран по версии Москвы

25 февр. 2025 г., 14:18
??????? ID: 85762051
Повестка дня визита Лаврова в Тегеран по версии Москвы

Тегеран, 25 февраля, ИРНА – Министерство иностранных дел России объявило, что министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Тегеран, во вторник, 25 февраля, по приглашению министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, и предоставило более подробную информацию о повестке дня этого визита.

В пресс-релизе министерства говорится: «В Тегеране министры иностранных дел двух стран подробно обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений, которые официально достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства после подписания нового основополагающего межгосударственного соглашения 17 января, что соответствует 28 января 1403 года по иранскому календарю, в Москве».

В заявлении говорится: «Переговоры сторон будут сосредоточены на дальнейшем расширении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в области реализации ключевых совместных проектов в сферах энергетики и транспорта».

Министерство иностранных дел России также объявило: «Стороны обменяются мнениями по ряду текущих международных вопросов, включая ситуацию в Сирии, на Кавказе, в Афганистане, Йемене, Персидском заливе, ближневосточное урегулирование, проблему Каспийского моря и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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