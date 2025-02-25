Повестка дня визита Лаврова в Тегеран по версии Москвы

В пресс-релизе министерства говорится: «В Тегеране министры иностранных дел двух стран подробно обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений, которые официально достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства после подписания нового основополагающего межгосударственного соглашения 17 января, что соответствует 28 января 1403 года по иранскому календарю, в Москве».

В заявлении говорится: «Переговоры сторон будут сосредоточены на дальнейшем расширении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в области реализации ключевых совместных проектов в сферах энергетики и транспорта».

Министерство иностранных дел России также объявило: «Стороны обменяются мнениями по ряду текущих международных вопросов, включая ситуацию в Сирии, на Кавказе, в Афганистане, Йемене, Персидском заливе, ближневосточное урегулирование, проблему Каспийского моря и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)».