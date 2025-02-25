Решительный ответ на возможную ошибку врага неизбежен, заявил министр обороны Ирана

«Враги всегда пытаются под разными предлогами сеять раздор между нами, но вы, разумные и прозорливые воины, никогда не допустите, чтобы единство и братство между вами были нарушены», - сказал министр.

«Благородный народ Ирана, дорогие командиры и государственные деятели! Видя усердие и рвение наших дорогих солдат, я заверяю вас, что с такой доблестной молодежью нет и не может быть места страху перед врагом или отступлению от наших принципов и идеалов», - добавил он.

В продолжение своих слов Насирзаде подчеркнул, что с такой отважной молодежью любая возможная ошибка врага будет встречена твердым и неотвратимым ответом, который заставит его сожалеть.