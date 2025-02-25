25 февр. 2025 г., 14:01
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Решительный ответ на возможную ошибку врага неизбежен, заявил министр обороны Ирана

25 февр. 2025 г., 14:01
??????? ID: 85762031
Решительный ответ на возможную ошибку врага неизбежен, заявил министр обороны Ирана

Тегеран, 25 февраля, ИРНА – Благодаря нашей доблестной молодежи, решительный и сокрушительный ответ на любую возможную ошибку врага является неизбежным и неотвратимым. С таким заявлением выступил сегодня на семнадцатом фестивале молодых солдат вооруженных сил министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

«Враги всегда пытаются под разными предлогами сеять раздор между нами, но вы, разумные и прозорливые воины, никогда не допустите, чтобы единство и братство между вами были нарушены», - сказал министр.

«Благородный народ Ирана, дорогие командиры и государственные деятели! Видя усердие и рвение наших дорогих солдат, я заверяю вас, что с такой доблестной молодежью нет и не может быть места страху перед врагом или отступлению от наших принципов и идеалов», - добавил он.

В продолжение своих слов Насирзаде подчеркнул, что с такой отважной молодежью любая возможная ошибка врага будет встречена твердым и неотвратимым ответом, который заставит его сожалеть.

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