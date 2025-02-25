Иран воздержался при голосовании по резолюциям ООН по Украине

Представительство Исламской Республики Иран при ООН в понедельник по местному времени, подтвердив свою последовательную и прозрачную позицию по украинскому кризису, заявило, что «Иран неизменно придерживается мнения о необходимости урегулирования всех разногласий мирными средствами и путем диалога в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН».

Постоянное представительство Ирана при ООН подчеркнуло, что «все государства-члены ООН обязаны соблюдать цели и принципы, содержащиеся в Уставе Организации, в том числе уважать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность государств, а также воздерживаться от угрозы силой или ее применения».

«Исламская Республика Иран неоднократно призывала к немедленному прекращению боевых действий и снижению напряженности, подчеркивая, что для достижения устойчивых и долгосрочных решений необходимо устранить коренные причины кризиса», - отмечается в заявлении.

В документе также указывается, что провокационные действия и решения ряда стран и организации НАТО привели к углублению геополитических расколов в чувствительном регионе Восточной Европы.

Постоянное представительство Ирана при ООН, указав на мотивы некоторых стран, инициировавших представленные на вчерашнем заседании резолюции, заявило, что данная инициатива является частью более широкой геополитической конкуренции и носит политический характер.