25 февр. 2025 г., 11:25
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Иран воздержался при голосовании по резолюциям ООН по Украине

25 февр. 2025 г., 11:25
??????? ID: 85761805
Иран воздержался при голосовании по резолюциям ООН по Украине

Нью-Йорк, 25 февраля, ИРНА – После воздержания при голосовании по двум резолюциям, посвященным урегулированию кризиса в Украине и имеющим названия «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине» и «Путь к миру», представительство Исламской Республики Иран при ООН выпустило заявление, в котором подробно изложило свои принципиальные позиции по украинскому вопросу.

Представительство Исламской Республики Иран при ООН в понедельник по местному времени, подтвердив свою последовательную и прозрачную позицию по украинскому кризису, заявило, что «Иран неизменно придерживается мнения о необходимости урегулирования всех разногласий мирными средствами и путем диалога в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН».

Постоянное представительство Ирана при ООН подчеркнуло, что «все государства-члены ООН обязаны соблюдать цели и принципы, содержащиеся в Уставе Организации, в том числе уважать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность государств, а также воздерживаться от угрозы силой или ее применения».

«Исламская Республика Иран неоднократно призывала к немедленному прекращению боевых действий и снижению напряженности, подчеркивая, что для достижения устойчивых и долгосрочных решений необходимо устранить коренные причины кризиса», - отмечается в заявлении.

В документе также указывается, что провокационные действия и решения ряда стран и организации НАТО привели к углублению геополитических расколов в чувствительном регионе Восточной Европы.

Постоянное представительство Ирана при ООН, указав на мотивы некоторых стран, инициировавших представленные на вчерашнем заседании резолюции, заявило, что данная инициатива является частью более широкой геополитической конкуренции и носит политический характер.

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