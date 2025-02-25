ХАМАС: обладание оружием является законным правом Сопротивления

«До тех пор, пока продолжается оккупация палестинских территорий, вопрос об оружии для Сопротивления ни при каких обстоятельствах не подлежит обсуждению», - сказал Касем.

«Заявления, приписываемые Мусе Абу Марзуку, не являются официальной позицией ХАМАС», - подчеркнул он.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на Абу Марзука, что «ХАМАС готов к переговорам о своем оружии».

Как отметил пресс-секретарь ХАМАС, «агрессивные и разрушительные действия оккупантов, совершаемые во всех войнах против народов региона, являются причиной масштабных разрушений в секторе Газа». «В настоящее время оккупанты продолжают реализацию политики разрушения и уничтожения на Западном берегу», - добавил он.

Во вторник вечером высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что «оружие Сопротивления – это красная линия, переговоры о которой исключены».