25 февр. 2025 г., 10:33
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Новости ID: 85761723
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ХАМАС: обладание оружием является законным правом Сопротивления

25 февр. 2025 г., 10:33
Новости ID: 85761723
ХАМАС: обладание оружием является законным правом Сопротивления

Тегеран, 25 февраля, ИРНА – Обладание оружием является законным правом Сопротивления, и от этого права оно не откажется. Об этом заявил пресс-секретарь ХАМАС Хазем Касем, комментируя заявления, приписываемые Мусе Абу Марзуку, члену этой организации.

«До тех пор, пока продолжается оккупация палестинских территорий, вопрос об оружии для Сопротивления ни при каких обстоятельствах не подлежит обсуждению», - сказал Касем.

«Заявления, приписываемые Мусе Абу Марзуку, не являются официальной позицией ХАМАС», - подчеркнул он.

Ранее The New York Times сообщила со ссылкой на Абу Марзука, что «ХАМАС готов к переговорам о своем оружии».

Как отметил пресс-секретарь ХАМАС, «агрессивные и разрушительные действия оккупантов, совершаемые во всех войнах против народов региона, являются причиной масштабных разрушений в секторе Газа». «В настоящее время оккупанты продолжают реализацию политики разрушения и уничтожения на Западном берегу», - добавил он.

Во вторник вечером высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что «оружие Сопротивления – это красная линия, переговоры о которой исключены».

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