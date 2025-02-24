В иранской армии винтовка G3 заменяется на полностью отечественное оружие «Масаф»

Генерал Хейдари, комментируя ход совместных учений «Зульфагар 1403» вооружённых сил Ирана, подчеркнул, что сухопутные войска продемонстрировали свою уникальную боеспособность в ходе наземного этапа манёвров.

Он отметил, что вся используемая техника и вооружение, включая стрелковое оружие, являются разработками Министерства обороны и сухопутных войск армии Ирана.

«Процесс массового производства и поставки штурмовой винтовки Масаф калибра 7,62 мм уже запущен, и сейчас продолжается её передача подразделениям армии», — добавил он.