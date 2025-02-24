24 февр. 2025 г., 19:01
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Новости ID: 85761336
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В иранской армии винтовка G3 заменяется на полностью отечественное оружие «Масаф»

24 февр. 2025 г., 19:01
Новости ID: 85761336
В иранской армии винтовка G3 заменяется на полностью отечественное оружие «Масаф»

Тегеран, 26 февраля. ИРНА — Командующий сухопутными войсками армии Ирана бригадный генерал Киумарс Хейдари заявил, что армейская винтовка G3 постепенно заменяется на полностью иранскую штурмовую винтовку «Масаф».

Генерал Хейдари, комментируя ход совместных учений «Зульфагар 1403» вооружённых сил Ирана, подчеркнул, что сухопутные войска продемонстрировали свою уникальную боеспособность в ходе наземного этапа манёвров.

 Он отметил, что вся используемая техника и вооружение, включая стрелковое оружие, являются разработками Министерства обороны и сухопутных войск армии Ирана.

«Процесс массового производства и поставки штурмовой винтовки Масаф калибра 7,62 мм уже запущен, и сейчас продолжается её передача подразделениям армии», — добавил он.

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