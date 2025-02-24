Арагчи: незаконное ядерное оружие в руках Израиля — серьёзная угроза международной безопасности

Глава МИД Ирана подчеркнул, что, несмотря на обвинения в адрес иранской ядерной программы, реальная угроза исходит от стран, обладающих более 12 000 ядерных боеголовок и продолжающих их модернизацию.

Он выразил обеспокоенность тем, что некоторые государства используют ядерное оружие в качестве инструмента давления и включают угрозу его применения в свою военную доктрину.

Арагчи, в частности, указал на ядерный потенциал Израиля, заявив, что официальные лица этого режима неоднократно угрожали применением ядерного оружия в секторе Газа. «Независимо от того, сделаны ли эти угрозы официально или неофициально, сам факт обладания Израилем незаконным ядерным оружием является дестабилизирующим фактором», — подчеркнул он.

Министр также отметил важность активного международного взаимодействия в сфере разоружения и контроля над вооружениями. По его словам, Иран продолжит отстаивать необходимость глобального ядерного разоружения и разъяснять мировому сообществу реальные источники угрозы.

В рамках своего визита в Женеву Арагчи провёл ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел Бахрейна, Индонезии, Кувейта и Армении, а также обсудил с Генеральным секретарём ООН ключевые вызовы в сфере международной безопасности, включая ситуацию в Палестине, Газе, Сирии и Ливане.