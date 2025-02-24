Значение и обязанности ИРНА

ИРНА является одним из главных информационных инструментов Ирана, играя ключевую роль в донесении государственной позиции о текущих событиях как внутри страны, так и за её пределами. Это агентство служит основным публичным источником информации об Иране, что делает его важным для формирования общественного мнения.

Деятельность ИРНА в последние годы

В последние годы ИРНА активно развивает русскоязычное направление, стремясь представить Иран российской аудитории и донести его позицию по различным вопросам. Это усиливает знания и представления россиян о Иране, что, в свою очередь, способствует укреплению межгосударственных отношений на официальном и общественном уровнях.

Борьба с западными СМИ

По мнению Рожина, основным оружием ИРНА в борьбе с западными СМИ, которые пытаются клеветать на Иран, должны стать правда и объяснение. Точное и правдивое освещение событий помогает разоблачать ложь и укреплять моральную позицию Ирана как внутри страны, так и за её пределами. Несмотря на влияние западных СМИ, они не всегда могут скрыть преступления западного империализма, что открывает возможности для дискредитации Запада. Важно предоставлять объективную информацию о происходящем в Иране и методично объяснять её тем, кто не понимает контекста.

Перспективы развития ИРНА

Для повышения популярности и улучшения работы Иранского информационного агентства ИРНА Борис Рожин выделяет несколько ключевых направлений. Во-первых, необходимо увеличить контент о жизни простых иранцев и иранского общества в целом. Во-вторых, важным является акцент на взаимодействии Ирана и России как на государственном, так и на общественном уровнях. Наконец, следует уделить большее внимание вопросам функционирования Оси Сопротивления.

Эти шаги могут помочь ИРНА стать более привлекательным и информативным источником как для иранцев, так и для международной аудитории.