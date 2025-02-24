24 февр. 2025 г., 12:49
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85760989
T T
0 Persons

Теги

Впервые с 2002 года израильские танки атаковали лагерь Дженин

24 февр. 2025 г., 12:49
Новости ID: 85760989
Впервые с 2002 года израильские танки атаковали лагерь Дженин

Тегеран, 24 февраля, ИРНА – Танки сионистского режима в воскресенье вечером атаковали лагерь беженцев в Дженине на севере Западного берега. Это первое подобное столкновение с 2002 года.

Агентство "Анадолу" со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что три танка армии сионистского режима в сопровождении военных машин этого режима совершили рейд на лагерь беженцев Дженин. Местные СМИ и активисты опубликовали видео, на которых видно, как палестинские дети бросают камни в эти танки.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся в воскресенье вечером в городе Холон в рамках церемонии выпуска офицеров, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия продолжит военные действия на оккупированном Западном берегу и оккупацию территорий Ливана.

В начале дня в воскресенье армия режима Израиля сообщила о переброске группы танков в Дженин для участия в атаке на этот район, что происходит впервые с 2002 года.

0 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .