Трамп планирует переселить жителей Газы и захватить палестинские земли, заявил Галибаф

Мухаммад Багер Галибаф, прибывший в Бейрут для участия в церемонии прощания с мучениками Сейедом Хасаном Насраллой и Сейедом Хашемом Сафи ад-Дином, посетил президентский дворец Ливана, где провел встречу и переговоры с президентом страны Джозефом Ауном.

«Агрессия (израильского - ред.) оккупационного режима и заявления Трампа свидетельствуют об их вмешательстве в дела других стран», - заявил спикер парламента, отметив, что заявления нового президента США о принудительном переселении жителей Газы и захвате палестинских территорий неприемлемы.

«Сионистский режим стремится к нарушению перемирия», - заявил иранский дипломат, добавив, что, несмотря на достигнутое перемирие, продолжаются нападения на территории Ливана и сектора Газа.

«Мы полагаем, что любое внешнее вмешательство в дела стран региона недопустимо», - отметил Галибаф. Он в продолжение подчеркнул, что «политика Исламской Республики Иран, как и прежде, заключается в поддержке любых решений народа, правительства и Сопротивления Ливана».

Председатель Меджлиса акцентировал внимание на важности восстановления Ливана и поддержания жизни в этой стране, заявив о намерении сотрудничать с Катаром, Кувейтом, Ираком и другими исламскими государствами для достижения этой цели.