Пезешкиян: Хезболла все еще жива и продолжает свой славный путь, становясь сильнее

Масъуд Пезешкиян на заседании кабинета министров в воскресенье днем, почтив память великого моджахеда фронта сопротивления, мученика Сейеда Хасана Насруллы, и других самоотверженных борцов, которые недавно были замучены сионистским режимом, сказал: "Хотя потеря мученика Насруллы - очень большая трагедия, она не создаст никаких препятствий на пути сопротивления, и думать, что с мученической смертью этого великого моджахеда работа сопротивления будет завершена, - всего лишь пустая мечта; "Хезболла" все еще жива и будет продолжать этот славный путь сильнее и устойчивее".

Он подчеркнул: "Безусловно, пока есть угнетение, агрессия и насилие, будут такие великие люди, как Насрулла, которые будут противостоять этому и не позволят осуществиться зловещим целям тех, кто хочет большего и угнетателей".