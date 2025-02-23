24 февр. 2025 г., 01:14
Новости ID: 85760660
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян: Хезболла все еще жива и продолжает свой славный путь, становясь сильнее

24 февр. 2025 г., 01:14
Новости ID: 85760660
Пезешкиян: Хезболла все еще жива и продолжает свой славный путь, становясь сильнее

Тегеран, 23 февраля, ИРНА - Президент, заявив, что "Хезболла" все еще жива и продолжает свой славный путь, становясь сильнее и прочнее, сказал, что пока есть угнетение и агрессия, будут такие великие люди, как мученик Насрулла, которые будут противостоять этому и не позволят осуществиться зловещим целям тех, кто хочет большего.

Масъуд Пезешкиян на заседании кабинета министров в воскресенье днем, почтив память великого моджахеда фронта сопротивления, мученика Сейеда Хасана Насруллы, и других самоотверженных борцов, которые недавно были замучены сионистским режимом, сказал: "Хотя потеря мученика Насруллы - очень большая трагедия, она не создаст никаких препятствий на пути сопротивления, и думать, что с мученической смертью этого великого моджахеда работа сопротивления будет завершена, - всего лишь пустая мечта; "Хезболла" все еще жива и будет продолжать этот славный путь сильнее и устойчивее".

Он подчеркнул: "Безусловно, пока есть угнетение, агрессия и насилие, будут такие великие люди, как Насрулла, которые будут противостоять этому и не позволят осуществиться зловещим целям тех, кто хочет большего и угнетателей".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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