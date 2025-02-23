Джабери Ансари: Шахид Насралла – одна из величайших фигур современной истории и региона

Хусейн Джабери Ансари в воскресенье в специальной видеопрограмме "Вечный Наср" и прямой трансляции похорон Сейида Хасана Насраллы и Сейида Хашема Сафи ад-Дина на стадионе в Бейруте о шахидах Насралле и Сафи ад-Дине заявил: "Я рад, что сегодня мы, как капля в океане исламской уммы, участвуем в этом большом событии, которое происходит, и стараемся выполнить свой долг".

Он добавил: "Сегодня исключительный день в истории Ливана и исламского региона. Проходят похороны личности, которая в полном смысле этого слова была особенным человеком с выдающимися чертами и большим историческим влиянием. Историю региона, известного как Ближний Восток, Западная Азия, арабский и исламский регион, поистине можно разделить на историю до лидерства Сейида Хасана Насраллы в исламском движении сопротивления "Хезболла" и после него. Это рассказ не только друзей Сейида, но и его врагов. Редко бывает, чтобы личность - ее друзья и враги - были единодушны в ее величии".

Джабери Ансари продолжил: "Несомненно, одна из величайших фигур современной истории нашего региона, оказавшая большое влияние на ход событий и создавшая важные тенденции, сегодня похоронена в Ливане, а также тело его давнего друга и соратника". Сегодня исторический день, и мы гордимся тем, что в ИРНА, как часть большого иранского общества и исламской уммы, выполняем свои самые скромные обязанности в этот особенный день и в отношении этой выдающейся личности".

Он сказал: "Шахид Насралла – одна из тех личностей, чья жизнь, сопротивление, мученичество и похороны будут сиять на протяжении многих лет и веков в регионе, Ливане, среди шиитов и исламской уммы".