Шейх Наим Касем: Мы продолжим путь Саида Хасана Насруллы, даже если все погибнем

Шейх Наим Касем, генеральный секретарь ливанской "Хезболлы", начал свою речь на похоронах мучеников Саида Хасана Насруллы и Саида Хашема Сафи ад-Дина на стадионе "Камиль" в Бейруте.

В своей речи шейх Наим Касем заявил: "Я обращаюсь к вам от имени моего брата и любимого, Саида Хасана Насруллы. Привет вам, самые верные, самые благородные и самые достойные люди, те, кто поднял нашу гордость до небес. Вы сдержали свое обещание".

Он добавил: "Сегодня мы прощаемся с историческим, исключительным, национальным, арабским и исламским лидером, который считается символом и киблой свободолюбивых людей мира. Он был любимцем моджахедов, народа, угнетенных, обездоленных и особенно палестинского народа".

Продолжая, шейх Касем упомянул историю борьбы Саида Хасана Насруллы: "В 1989 году он возглавил Исполнительный совет "Хезболлы", а с 1992 года и до дня своей мученической смерти он был генеральным секретарем этого движения. Этот великий Саид подарил сопротивление умме, а умму - сопротивлению".

Описывая личность мученика Насруллы, он отметил: "Этот великий человек был растворен в исламе и вилаяте. Он был честным, верным, добрым, щедрым, скромным, стойким, смелым, мудрым и выдающимся стратегом".

Шейх Наим Касем заявил: "Мы согласились на просьбу врага о прекращении огня, потому что продолжение конфликта без политической и полевой перспективы было не в нашу пользу. Наша сила в том, что мы приняли это решение с позиции силы и исходя из собственных интересов. Сопротивление выстояло и продолжалось на беспрецедентном уровне, и мы смогли реорганизоваться".

Он добавил: "Мы согласились на прекращение огня с позиции силы и сейчас находимся на новом этапе. Израиль не придерживался соглашения о прекращении огня, и после истечения срока действия соглашения мы столкнулись с новой оккупацией и агрессией, но этот режим не может продолжать оккупацию, потому что сопротивление по-прежнему сильно, как с точки зрения сил, так и оборудования, и окончательная победа будет неизбежной".

Генеральный секретарь "Хезболлы" подчеркнул: "75 тысяч израильских солдат не смогли продвинуться против сопротивления. Мы продолжим борьбу, основываясь на собственных вариантах, и не позволим Америке доминировать в нашей стране".