На прощальной церемонии мучеников Насруллы и Сафиаддина будет зачитано послание великого лидера Исламской революции

Делегация в составе 4 человек представляет великого лидера Исламской революции на похоронах мучеников сайед Хасана Насруллы и сайед Хашима Сафиаддина. В состав делегации вошли ходжат аль-ислам валь-муслимин Мохаммад-Хасан Ахтари, ходжат аль-ислам валь-муслимин сейед Моджтаба Хосейни, ходжат аль-ислам валь-муслимин Мохсен Гоми и ходжат аль-ислам валь-муслимин сейед Реза Тагави.

Во время прощальной церемонии представитель великого лидера Исламской революции в Ираке ходжат аль-ислам валь-муслимин сейед Моджатаба Хосейни зачитает послание его светлости аятоллы Хаменеи.

Портал Khamenei.ir обнародует рукописный текст послания великого лидера Исламской революции его светлости аятоллы Хаменеи.