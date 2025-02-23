23 февр. 2025 г., 16:01
Новости ID: 85760220
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На прощальной церемонии мучеников Насруллы и Сафиаддина будет зачитано послание великого лидера Исламской революции

23 февр. 2025 г., 16:01
Новости ID: 85760220
На прощальной церемонии мучеников Насруллы и Сафиаддина будет зачитано послание великого лидера Исламской революции

Тегеран, 23 февраля, ИРНА - Представителей великого лидера Исламской революции принимают участие в похоронах мучеников сайед Хасана Насруллы и сайед Хашима Сафиаддина.

Делегация в составе 4 человек представляет великого лидера Исламской революции на похоронах мучеников сайед Хасана Насруллы и сайед Хашима Сафиаддина. В состав делегации вошли ходжат аль-ислам валь-муслимин Мохаммад-Хасан Ахтари, ходжат аль-ислам валь-муслимин сейед Моджтаба Хосейни, ходжат аль-ислам валь-муслимин Мохсен Гоми и ходжат аль-ислам валь-муслимин сейед Реза Тагави.

Во время прощальной церемонии представитель великого лидера Исламской революции в Ираке ходжат аль-ислам валь-муслимин сейед Моджатаба Хосейни зачитает послание его светлости аятоллы Хаменеи.

Портал Khamenei.ir обнародует рукописный текст послания великого лидера Исламской революции его светлости аятоллы Хаменеи.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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