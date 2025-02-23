Для Насраллы Палестина была не лозунгом, а убеждением: Аракчи

В части этого сообщения говорится: «В эпоху, когда многие лидеры арабского и исламского мира склонялись перед внешним давлением, Сейед Хасан Насралла своей стойкостью и достоинством превратил мышление сопротивления в стратегическое уравнение на региональном уровне. Он считал, что легитимность любого движения заключается не в вооружении и иностранной поддержке, а в поддержке народа и в его социальных корнях. Соответственно, он превратил «Хезболлу» из партизанской группы во влиятельного игрока на политической, социальной и культурной арене Ливана и исламского мира. Его искусство заключалось в том, что он представил не только военное движение, но и цивилизационный и этический дискурс на региональном и международном уровнях».

Сейед Хасан Насралла считал, что легитимность любого движения заключается не в вооружении и иностранной поддержке, а в поддержке народа и в его социальных корнях.

Используя возможности «Хезболлы», Насралла поддерживал палестинцев не только в военной сфере, но и в дипломатической и медийной сферах, и смог изолировать сионистский режим на мировой арене.

Для Насраллы Палестина была не лозунгом, а убеждением. Он всегда подчеркивал, что палестинский вопрос – это не просто территориальный спор, а человеческий, моральный и исторический вопрос, связанный с честью исламской уммы. «Хезболла» под руководством Насраллы была одним из главных столпов поддержки палестинского народа и его сопротивления оккупации.

Вступление «Хезболлы» в конфликт с сионистским режимом, которое произошло вскоре после битвы «Буря Аль-Аксы» и в поддержку угнетенного народа Палестины, считается еще одной золотой страницей в истории ливанского сопротивления. Этот шаг был предпринят не в качестве мгновенной реакции, а на основе долгосрочной стратегии, целью которой был анализ наступательного потенциала Израиля и предотвращение продолжения геноцида в Газе. Насралла своим дальновидным решением показал, что сопротивление – это не временное понятие, а исторический процесс, который всегда движется по пути справедливости.

Сегодня враги сопротивления могут думать, что со смертью Сейеда Хасана Насраллы его путь остановится. Но, как всегда, они ошибаются в своих расчетах, когда дело доходит до понимания реалий. Такие люди, как Насралла, живы не в своих телах, а в своих мыслях. Этот путь – путь, начертанный кровью моджахедов.