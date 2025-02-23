Аракчи: сопротивление и Хезболла живы, и путь сопротивления продолжается

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, заявил сегодня, в воскресенье, на своей пресс-конференции в международном аэропорту Бейрута в преддверии участия в похоронной церемонии Сейеда Хасана Насруллы и Сейеда Хашема Сафи ад-Дина: "Сегодняшние похороны покажут, и весь мир увидит, что сопротивление живо".

Аракчи подчеркнул: "Путь сопротивления будет продолжаться, и как он достиг многих побед до сих пор, он достигнет и окончательной победы".

О смерти Сейеда Хасана Насруллы, покойного генерального секретаря Хезболлы, и Сейеда Хашема Сафи ад-Дина, покойного главы исполнительного совета Хезболлы, Аракчи сказал: "Двое из самых храбрых и чистых сыновей Ливана пошли на большие жертвы для возвышения сопротивления, для борьбы с оккупацией и для изгнания сионистов с оккупированных территорий, и в конце концов достигли высокого звания мученика".

Он добавил: "Господин Галибаф, уважаемый спикер парламента, также прибудет в Ливан позже. Многие иранские официальные лица и многие иранцы сегодня хотели участвовать в этой церемонии и похоронить этих двух героев сопротивления вместе с народом Ливана".