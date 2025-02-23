23 февр. 2025 г., 12:12
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85759861
T T
0 Persons

????

Послание Пезешкиана в преддверии церемонии прощания с телом Насруллы

23 февр. 2025 г., 12:12
??????? ID: 85759861
Послание Пезешкиана в преддверии церемонии прощания с телом Насруллы

Тегеран, 23 февраля, ИРНА – Мы остаемся верны нашему обету, заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.

Сегодня, в воскресенье, 23 февраля 2025 года, президент Ирана в преддверии похорон мученика Сейеда Хасана Насруллы в Бейруте опубликовал в социальной сети X сообщение на арабском и персидском языках.

«Великий народ Ливана достоин гордиться всеми своими доблестными сыновьями (особенно этими двумя великими сейедами). Они были героями, которые остались верны своему обету и защищали честь уммы, пока не удостоились мученической смерти на пути Аллаха», - отмечается в сообщении президента.

«Мы остаемся верны нашему обету», - говорится в продолжении.

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .