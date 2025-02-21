Иран поздравил с успешным проведением 38-го саммита Африканского союза

Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД, написал в своем аккаунте в X: «Исламская Республика Иран, как наблюдатель в Африканском союзе, поздравляет с успешным проведением 38-го саммита глав государств Африканского союза 15 и 16 февраля 2025 года и желает успехов новому ротационному председателю этого союза (Ангола), новому председателю комиссии союза (Джибути) и его заместителю (Алжир)».

Официальный представитель МИД добавил: «Недавняя встреча первого вице-президента Исламской Республики Иран с послами африканских стран, проживающими в Тегеране, является признаком решимости Исламской Республики Иран укреплять отношения и расширять сотрудничество с африканскими странами в различных областях, представляющих взаимный интерес».