21 февр. 2025 г., 20:47
Новости ID: 85758110
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Иран поздравил с успешным проведением 38-го саммита Африканского союза

21 февр. 2025 г., 20:47
Новости ID: 85758110
Иран поздравил с успешным проведением 38-го саммита Африканского союза

Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Официальный представитель МИД в своем послании поздравил с успешным проведением 38-го саммита глав государств Африканского союза.

Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД, написал в своем аккаунте в X: «Исламская Республика Иран, как наблюдатель в Африканском союзе, поздравляет с успешным проведением 38-го саммита глав государств Африканского союза 15 и 16 февраля 2025 года и желает успехов новому ротационному председателю этого союза (Ангола), новому председателю комиссии союза (Джибути) и его заместителю (Алжир)».

Официальный представитель МИД добавил: «Недавняя встреча первого вице-президента Исламской Республики Иран с послами африканских стран, проживающими в Тегеране, является признаком решимости Исламской Республики Иран укреплять отношения и расширять сотрудничество с африканскими странами в различных областях, представляющих взаимный интерес».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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